NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 92,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,777 ASML-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 1 075,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 590,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 059,01 Prozent erhöht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
