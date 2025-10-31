ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ASML-Investment im Blick 31.10.2025 10:04:19

NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 92,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,777 ASML-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 1 075,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 590,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 059,01 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shsmehr Nachrichten