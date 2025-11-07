ASML Aktie

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

Profitables ASML-Investment? 07.11.2025 10:04:27

NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen ASML-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ASML-Papier an diesem Tag 677,21 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,766 ASML-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (1 029,20 USD), wäre die Investition nun 15 197,65 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,98 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

