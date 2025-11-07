NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ASML Aktie
Vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ASML-Papier an diesem Tag 677,21 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,766 ASML-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (1 029,20 USD), wäre die Investition nun 15 197,65 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,98 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu ASML Holding NV NY Registered Shsmehr Analysen
