BankFinancial Aktie
WKN: A0ER9S / ISIN: US06643P1049
|Lukratives BankFinancial-Investment?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert BankFinancial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BankFinancial von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das BankFinancial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BankFinancial-Aktie bei 13,87 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das BankFinancial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,210 BankFinancial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,44 USD, da sich der Wert eines BankFinancial-Anteils am 02.12.2025 auf 11,85 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14,56 Prozent.
Jüngst verzeichnete BankFinancial eine Marktkapitalisierung von 147,93 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!