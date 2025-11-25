NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen BlackBerry-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden BlackBerry-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,43 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 555,210 BlackBerry-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 9 113,53 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,86 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,86 Prozent verringert.

BlackBerry war somit zuletzt am Markt 3,49 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at