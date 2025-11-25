Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,67 Prozent höher bei 23 025,59 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,302 Prozent schwächer bei 22 802,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 872,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23 070,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 587,11 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 23 204,87 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Wert von 21 449,29 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 25.11.2024, mit 19 054,84 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,42 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Harvard Bioscience (+ 15,21 Prozent auf 0,74 USD), Woodward (+ 12,44 Prozent auf 293,67 USD), Americas Car-Mart (+ 11,21) Prozent auf 23,52 USD), Central Garden Pet (+ 8,65 Prozent auf 34,15 USD) und Ultra Clean (+ 8,03 Prozent auf 24,90 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Dorel Industries (-4,46 Prozent auf 1,07 USD), Geospace Technologies (-4,14 Prozent auf 11,12 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,06 Prozent auf 3,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,83 Prozent auf 172,19 USD) und BlackBerry (-3,61 Prozent auf 4,00 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 72 128 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,773 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at