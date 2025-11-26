NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Capitol Federal Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 6,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Capitol Federal Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 470,588 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 779,41 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 25.11.2025 auf 6,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 859,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at