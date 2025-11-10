NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Century Aluminum gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Century Aluminum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 666,667 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 88 133,33 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 07.11.2025 auf 33,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 781,33 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Century Aluminum eine Börsenbewertung in Höhe von 3,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at