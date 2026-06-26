Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Profitable Check Point Software-Investition?
|
26.06.2026 10:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Check Point Software-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Check Point Software-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Check Point Software-Papier bei 124,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,806 Check Point Software-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,00 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 25.06.2026 auf 122,84 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 99,00 USD entspricht einer negativen Performance von 1,00 Prozent.
Der Check Point Software-Wert an der Börse wurde auf 13,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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