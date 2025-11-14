NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Check Point Software eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Check Point Software-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Check Point Software-Anteile bei 127,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Check Point Software-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,186 Check Point Software-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 544,18 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 13.11.2025 auf 198,81 USD belief. Das entspricht einem Plus von 55,44 Prozent.

Insgesamt war Check Point Software zuletzt 21,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at