Ausblick: Check Point Software stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Check Point Software wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

34 Analysten schätzen im Schnitt, dass Check Point Software im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,83 USD je Aktie gewesen.

30 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 673,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 635,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,90 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,57 Milliarden USD waren.

