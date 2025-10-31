NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Check Point Software-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Check Point Software-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Check Point Software-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Check Point Software-Anteile 84,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,177 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 234,85 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 30.10.2025 auf 199,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,85 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Check Point Software einen Börsenwert von 21,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at