Lohnender Check Point Software-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2024 wurden Check Point Software-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Check Point Software-Papier an diesem Tag bei 176,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,654 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 111,10 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 06.11.2025 auf 196,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,11 Prozent zugenommen.

Am Markt war Check Point Software jüngst 21,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

