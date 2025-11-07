Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|Lohnender Check Point Software-Einstieg?
|
07.11.2025 10:04:27
NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 07.11.2024 wurden Check Point Software-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Check Point Software-Papier an diesem Tag bei 176,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,654 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 111,10 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 06.11.2025 auf 196,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,11 Prozent zugenommen.
Am Markt war Check Point Software jüngst 21,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Check Point Software Ltd.mehr Nachrichten
Analysen zu Check Point Software Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Check Point Software Ltd.
|169,50
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.