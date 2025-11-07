NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2024 wurden Check Point Software-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Check Point Software-Papier an diesem Tag bei 176,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,654 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 111,10 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 06.11.2025 auf 196,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,11 Prozent zugenommen.

Am Markt war Check Point Software jüngst 21,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at