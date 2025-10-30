NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Comcast-Papier investiert hätte, befänden sich nun 319,387 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 28,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 112,10 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 112,10 USD, was einer negativen Performance von 8,88 Prozent entspricht.

Comcast wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at