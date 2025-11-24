Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Consumer Portfolio Services-Investition
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.11.2015 wurden Consumer Portfolio Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 208,768 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.11.2025 auf 8,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 745,30 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,53 Prozent erhöht.
Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 184,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!