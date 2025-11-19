NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,59 Prozent auf 22 564,23 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,118 Prozent fester bei 22 459,27 Punkten, nach 22 432,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22 821,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 385,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 22 679,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 314,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 987,47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,03 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell EXACT Sciences (+ 23,68 Prozent auf 86,18 USD), Lifetime Brands (+ 11,04 Prozent auf 3,72 USD), Modine Manufacturing (+ 8,38 Prozent auf 141,51 USD), Volvo (B) (+ 8,08 Prozent auf 28,75 USD) und Dorel Industries (+ 7,52 Prozent auf 1,27 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Geospace Technologies (-16,62 Prozent auf 18,91 USD), Cogent Communications (-14,29 Prozent auf 16,98 USD), Powell Industries (-11,31 Prozent auf 285,29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,82 Prozent auf 186,50 USD) und PetMed Express (-9,68 Prozent auf 1,68 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 102 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,915 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,43 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

