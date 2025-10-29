NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem CRESUD-Papier statt. Diesen Tag beendete die CRESUD-Aktie bei 2,90 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CRESUD-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,482 CRESUD-Aktien. Die gehaltenen CRESUD-Anteile wären am 28.10.2025 4 168,23 USD wert, da der Schlussstand 12,10 USD betrug. Mit einer Performance von +316,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at