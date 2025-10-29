CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Lohnende CRESUD-Investition?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem CRESUD-Papier statt. Diesen Tag beendete die CRESUD-Aktie bei 2,90 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CRESUD-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,482 CRESUD-Aktien. Die gehaltenen CRESUD-Anteile wären am 28.10.2025 4 168,23 USD wert, da der Schlussstand 12,10 USD betrug. Mit einer Performance von +316,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25