NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRESUD-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CRESUD-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,27 USD wert. Bei einem CRESUD-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 887,056 CRESUD-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 11,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 564,84 USD wert. Damit wäre die Investition um 5,65 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at