Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Lohnende Deckers Outdoor-Investition?
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deckers Outdoor-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Deckers Outdoor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 238,949 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 83,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19 856,63 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 98,57 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 12,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
