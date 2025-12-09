NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Euronet Worldwide vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Investoren, die vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Euronet Worldwide-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73,61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 135,851 Euronet Worldwide-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 967,40 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 08.12.2025 auf 73,37 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0,33 Prozent gleich.

Am Markt war Euronet Worldwide jüngst 3,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at