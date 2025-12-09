Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Lukrativer Euronet Worldwide-Einstieg?
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Euronet Worldwide vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?
Euronet Worldwide-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73,61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 135,851 Euronet Worldwide-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 967,40 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 08.12.2025 auf 73,37 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0,33 Prozent gleich.
Am Markt war Euronet Worldwide jüngst 3,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Euronet Worldwide Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Euronet Worldwide Inc.
|64,00
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.