EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|EZCORP-Performance
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingebracht
Das EZCORP-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,11 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 825,764 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 771,26 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Anteils am 08.12.2025 auf 20,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,71 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von EZCORP belief sich jüngst auf 1,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
