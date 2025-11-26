NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hooker Furniture-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hooker Furniture-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,638 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hooker Furniture-Papiere wären am 25.11.2025 39,07 USD wert, da der Schlussstand 10,74 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,93 Prozent abgenommen.

Hooker Furniture erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

