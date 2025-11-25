Lakeland Financial Aktie

Lakeland Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lakeland Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Lakeland Financial-Papier bei 32,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,124 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 58,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 81,62 Prozent.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lakeland Financial Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Lakeland Financial Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lakeland Financial Corp. 59,25 1,93% Lakeland Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor höherem Start -- Börsen in Fernost am Mittwoch überwiegend auf grünem Terrain
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es im frühen Handel aufwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchen zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen