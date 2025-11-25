NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lakeland Financial Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Lakeland Financial-Papier bei 32,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,124 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 58,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,62 USD wert. Das entspricht einem Plus von 81,62 Prozent.
Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
