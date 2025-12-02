Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony Aktie

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

Rentabler Lancaster Colony-Einstieg? 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: Wäre eine Lancaster Colony-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Vor Jahren Lancaster Colony-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.12.2020 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 167,44 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,597 Lancaster Colony-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 166,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,78 Prozent.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 4,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

