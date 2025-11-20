NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lancaster Colony Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony am 19.11.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,75 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,63 Prozent. Alles in allem schüttet Lancaster Colony 103,50 Mio. USD an Aktionäre aus. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 97,93 Mio. USD angesetzt wurde.

Dividendenrendite im Blick

Die Lancaster Colony-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 170,83 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Lancaster Colony-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 1,88 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Lancaster Colony via NASDAQ um 4,83 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -3,62 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Lancaster Colony

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,95 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,31 Prozent hinzugewinnen.

Basisinformationen der Lancaster Colony-Aktie

Lancaster Colony ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 4,680 Mrd. USD. Lancaster Colony weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,46 auf. Der Umsatz von Lancaster Colony belief sich in 2025 auf 1,909 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,07 USD.

Redaktion finanzen.at