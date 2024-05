NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Landstar System-Aktionäre freuen

So viel Dividende zahlt Landstar System.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System am 07.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,26 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 14,55 Prozent gestiegen. Somit vergütet Landstar System die Aktionäre insgesamt mit 117,13 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,26 Prozent an.

Landstar System-Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der Landstar System-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 181,66 USD. Das Landstar System-Papier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,68 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Landstar System-Aktienkurs via NASDAQ 1,30 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 1,67 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Landstar System- Dividendenerwartung

Dementsprechend würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 0,69 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Landstar System

Landstar System ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 6,491 Mrd. USD. Das Landstar System-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 26,31. Der Umsatz von Landstar System betrug in 2023 5,303 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 7,36 USD.

Redaktion finanzen.at