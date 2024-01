NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Methanex-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 52,16 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,917 Methanex-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2024 auf 59,99 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,01 CAD wert. Damit wäre die Investition um 15,01 Prozent gestiegen.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 4,12 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at