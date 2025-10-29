NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Methanex-Papier via Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40,08 CAD. Bei einem Methanex-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 249,501 Methanex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,08 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 996,01 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 3,72 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at