NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Methanex-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55,56 CAD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investierten, hätten nun 179,986 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 620,23 CAD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 17.09.2024 auf 53,45 CAD belief. Aus 10 000 CAD wurden somit 9 620,23 CAD, was einer negativen Performance von 3,80 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Methanex belief sich jüngst auf 3,54 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at