NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Microchip Technology-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 129,349 Microchip Technology-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 227,91 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Anteils am 03.12.2025 auf 63,61 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 17,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Microchip Technology belief sich zuletzt auf 30,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at