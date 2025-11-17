NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Modine Manufacturing-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Modine Manufacturing-Anteile bei 123,27 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,123 Modine Manufacturing-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 709,82 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 14.11.2025 auf 132,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,10 Prozent vermehrt.

Modine Manufacturing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at