13.08.2025 16:36:19
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Monro Muffler Brake für Aktionäre vor
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake am 12.08.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,12 USD je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. Die gesamte Dividendenausschüttung von Monro Muffler Brake beläuft sich auf 34,88 Mio. USD. So ermäßigte sich die Monro Muffler Brake- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,77 Prozent.
Monro Muffler Brake-Auszahlungsrendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Monro Muffler Brake-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 15,65 USD. Monro Muffler Brake verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,55 Prozent.
Monro Muffler Brake-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Monro Muffler Brake via NASDAQ 40,56 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -13,82 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Monro Muffler Brake-Kurs.
Monro Muffler Brake- Dividendenerwartung
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,19 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 7,57 Prozent anziehen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Monro Muffler Brake
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Monro Muffler Brake steht aktuell bei 470,333 Mio. USD. Monro Muffler Brake besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Der Umsatz von Monro Muffler Brake betrug in 2025 1,195 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -0,22 USD.
