Ausblick: Monro Muffler Brake legt Quartalsergebnis vor

Monro Muffler Brake wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 297,4 Millionen USD gegenüber 301,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,33 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,606 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at