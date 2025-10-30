NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Monro Muffler Brake-Aktie bei 46,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,129 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 15,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,09 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 67,91 Prozent gleich.

Monro Muffler Brake war somit zuletzt am Markt 450,22 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at