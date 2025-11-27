NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nordson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nordson-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,378 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 328,00 USD, da sich der Wert eines Nordson-Anteils am 26.11.2025 auf 238,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 228,00 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Nordson eine Börsenbewertung in Höhe von 13,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

