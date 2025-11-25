Erste Schätzungen: Nordson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nordson stellt voraussichtlich am 10.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,93 USD je Aktie gegenüber 2,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 744,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nordson für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 761,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,13 USD je Aktie, gegenüber 8,11 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,80 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at