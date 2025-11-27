NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NOVA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NOVA-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die NOVA-Aktie an diesem Tag 10,64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 939,850 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 307,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289 163,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 2 791,64 Prozent.

Insgesamt war NOVA zuletzt 9,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at