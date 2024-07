NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingebracht

Am 09.07.2021 wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 130,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,768 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2024 auf 181,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,97 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line bezifferte sich zuletzt auf 39,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at