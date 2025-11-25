NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 147,00 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 68,030 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 132,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 002,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,98 Prozent.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich jüngst auf 28,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at