NASDAQ 100

24 239,57
185,19
0,77 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
NASDAQ 100-Performance 21.11.2025 18:02:31

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen

Der NASDAQ 100 entwickelt sich aktuell positiv.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,96 Prozent höher bei 24 285,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,346 Prozent fester bei 24 137,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 054,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23 854,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 306,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,43 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 127,13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 23 142,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 740,78 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,78 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Ross Stores (+ 7,40 Prozent auf 172,37 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,93 Prozent auf 133,78 USD), Paccar (+ 5,23 Prozent auf 102,70 USD), Intuit (+ 5,03 Prozent auf 669,50 USD) und Align Technology (+ 4,99 Prozent auf 139,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-3,15 Prozent auf 154,55 USD), CrowdStrike (-2,85 Prozent auf 487,00 USD), Copart (-2,63 Prozent auf 39,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,54 Prozent auf 200,79 USD) und Atlassian (-2,41 Prozent auf 140,57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44 028 781 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 239,57 0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:20 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
22:36 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen