Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,96 Prozent höher bei 24 285,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,346 Prozent fester bei 24 137,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 054,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23 854,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 306,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,43 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 127,13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 23 142,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 740,78 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,78 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Ross Stores (+ 7,40 Prozent auf 172,37 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,93 Prozent auf 133,78 USD), Paccar (+ 5,23 Prozent auf 102,70 USD), Intuit (+ 5,03 Prozent auf 669,50 USD) und Align Technology (+ 4,99 Prozent auf 139,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-3,15 Prozent auf 154,55 USD), CrowdStrike (-2,85 Prozent auf 487,00 USD), Copart (-2,63 Prozent auf 39,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,54 Prozent auf 200,79 USD) und Atlassian (-2,41 Prozent auf 140,57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44 028 781 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

