Performance im Blick 21.11.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren OraSure Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.11.2024 wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OraSure Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 3,85 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 25,974 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2025 auf 2,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,81 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 54,81 USD, was einer negativen Performance von 45,19 Prozent entspricht.

Insgesamt war OraSure Technologies zuletzt 156,67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

