NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,80 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,568 Patterson-UTI Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Patterson-UTI Energy-Papiers auf 11,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,09 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 4,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at