WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

Frühes Investment 14.11.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PC Connection von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PC Connection-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 46,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,136 PC Connection-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (58,48 USD), wäre die Investition nun 124,90 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,90 Prozent.

Am Markt war PC Connection jüngst 1,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

