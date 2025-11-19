NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment gewesen.

Die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 350,877 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 284,21 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 18.11.2025 auf 29,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,84 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 161,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at