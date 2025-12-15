NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Pool-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Pool-Aktie letztlich bei 362,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Pool-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,552 Pool-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 619,92 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 12.12.2025 auf 240,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,80 Prozent.

Am Markt war Pool jüngst 8,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at