NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Radcom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Radcom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,94 USD. Bei einem Radcom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,835 Radcom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Radcom-Papiers auf 10,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Radcom eine Börsenbewertung in Höhe von 161,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at