NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rambus-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,607 Rambus-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 245,54 USD, da sich der Wert eines Rambus-Papiers am 01.12.2025 auf 94,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 145,54 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 10,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at