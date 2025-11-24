NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Roivant Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,14 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 19,455 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 393,39 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Anteils am 21.11.2025 auf 20,22 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 393,39 USD, was einer positiven Performance von 293,39 Prozent entspricht.

Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 14,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at