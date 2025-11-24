SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Investmentbeispiel
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 192,119 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Aktien wären am 21.11.2025 1 121,98 USD wert, da der Schlussstand 5,84 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 1 021,98 Prozent gleich.
SIGA Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 418,57 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!