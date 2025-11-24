NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 192,119 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Aktien wären am 21.11.2025 1 121,98 USD wert, da der Schlussstand 5,84 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 1 021,98 Prozent gleich.

SIGA Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 418,57 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at