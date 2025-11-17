SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|SIGA Technologies-Anlage unter der Lupe
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SIGA Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das SIGA Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 288,660 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 6,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 731,96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,68 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 428,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
