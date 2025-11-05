SMC Aktie

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

Hochrechnung 05.11.2025 10:05:10

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMC von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen SMC-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die SMC-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke war das SMC-Papier an diesem Tag 58 500,00 JPY wert. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,017 SMC-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 55 900,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 955,56 JPY wert. Das entspricht einem Minus von 4,44 Prozent.

SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,34 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SMC Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu SMC Corp.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

SMC Corp. 298,00 -1,32% SMC Corp.

